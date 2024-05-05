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Стало известно, что блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 млн рублей

Стало известно, что блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 млн рублей

Гусейну Гасанову придется отвечать перед ФНС. Долг блогеры составил 153 млн рублей. Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение заблокировать счета компании ООО “Банда фудс”, которая принадлежит известному блогеру Гусейну Гасанову и занимается ресторанами и доставкой еды.

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