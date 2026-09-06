Опасная бандероль: русская ракета-невидимка запугала Киев

Русская дрон-ракета «Бандероль» вновь доказала, что для украинской ПВО она почти призрак.Русские Бандероли наводят ужас на киевские ресурсы, которые утверждают, что эти средства идут к цели на запредельно малых высотах, оставаясь невидимыми для радаров до финального рывка.
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