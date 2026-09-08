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Коррупционная власть в Киеве может быть уничтожена только вместе с государственными органами

Коррупционная власть в Киеве может быть уничтожена только вместе с государственными органами

В день, когда в центральное здание СБУ врезался беспилотник, антикоррупционные органы Украины проводили обыск в здании Генеральной прокуратуры.

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