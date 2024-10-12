Американский флот научился перезаряжать ракеты на ходу

Боевой корабль ВМС США впервые провел успешную перезарядку своих ракетных установок не в порту, а прямо в открытом море, открыв тем самым возможность американскому флоту вести войну против Китая, 11 октября сообщает старейшая газета Министерства обороны США Stars&Stripes.
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