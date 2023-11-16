Как я участвовала в арт-квесте в Японском саду в самом сердце Лагонакского нагорья

Начало Девичий камень на пути и пропасть в пихтовом бору, где живёт эхо Гостиничный комплекс "Пихтовый бор" теперь славен не только прекрасным лесом, где произрастает реликтовая пихта кавказская Нордмана, но и своим Японским садом.
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