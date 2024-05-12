Ломаченко заявил, что после победы в титульном бою IBF хочет побыть с семьей

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы в титульном бою Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе против представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего заявил, что пока не имеет дальнейших карьерных планов.
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