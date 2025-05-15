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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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На сцене ДК "Победа" начался показ постановок участками областного конкурса

На сцене ДК "Победа" начался показ постановок участками областного конкурса. Шестнадцать коллективов из психоневрологических интернатов нашего региона сегодня представят зрителям свои театральные работы.

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