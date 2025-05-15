На сцене ДК "Победа" начался показ постановок участками областного конкурса. Шестнадцать коллективов из психоневрологических интернатов нашего региона сегодня представят зрителям свои театральные работы.
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На сцене ДК "Победа" начался показ постановок участками областного конкурса. Шестнадцать коллективов из психоневрологических интернатов нашего региона сегодня представят зрителям свои театральные работы.