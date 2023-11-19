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Витцель о «золотом поколении» Бельгии: «Обидно, что с командой, где играли Азар, Лукаку, де Брюйне, мы творили историю страны, но ничего не выиграли»

Витцель о «золотом поколении» Бельгии: «Обидно, что с командой, где играли Азар, Лукаку, де Брюйне, мы творили историю страны, но ничего не выиграли»

– В мае прошлого года вы объявили об уходе из сборной Бельгии. На чемпионате мира-2018 вы заняли третье место.

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