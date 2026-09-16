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Грузоперевозки ...

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Что такое контракт на грузоперевозку и как он защищает ваши деньги

Что такое контракт на грузоперевозку и как он защищает ваши деньги

Контракт на грузоперевозку — это один из основных документов, который регулирует взаимоотношения между заказчиком и перевозчиком при транспортировке грузов.

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