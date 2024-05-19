Эксперт Меркурис: В словах Зеленского сквозит отчаяние, ВС РФ громят ВСУ в Харьковской области

Давление российской армии на передовой непрерывно усиливается, ВСУ находятся в отчаянном состоянии, а президент Украины признает тяжелое положение, об этом сообщил эксперт из Британии Александр Меркурис у себя на YouTube-канале.
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