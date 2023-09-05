МЖД начала обкатку будущего МЦД‑4 от Апрелевки до Железнодорожной

РИАМО - 5 сен. МЖД в ходе тестовых поездок проверит готовность ж/д инфраструктуры и объектов энергетики, а также подвижного состава и локомотивных бригад к запуску МЦД-4, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.