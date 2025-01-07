Ким Чен Ын поднимает ставки: новая ракета переворачивает баланс сил в регионе

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями и заявил, что новая ракета способна преодолеть системы ПРО и нанести удар по противникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув её оборонительную роль.
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