Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Фернандо Алонсо: «Стролл талантливый гонщик, он способен стать чемпионом «Ф-1»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что будет рад победе его команде в чемпионате, даже если на первом месте окажется не он, а его напарник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх