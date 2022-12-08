Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной

Руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов РФ с федеральной, что позволит предприятиям пользоваться всеми мерами господдержки.
Руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов РФ с федеральной, что позволит предприятиям пользоваться всеми мерами господдержки.
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