Фигуристка Захарова: в США люди понимали, что я из России, и прекрасно относились

Российская фигуристка Мария Захарова рассказала о стажировке в США у Рафаэля Арутюняна. «Меня очень поразило и порадовало то, что не важно, были ли люди связаны с фигурным катанием или нет, они видели и понимали, что я из России, и прекрасно ко мне относились.