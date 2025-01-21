Ночью Киев атаковал регионы России 55 беспилотниками

Дроны сбили Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 20 на 21 января уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами РФ, почти половину из них — над Брянской областью.
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