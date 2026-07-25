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Китай меняет стратегию развития транспортной инфраструктуры

Китай меняет стратегию развития транспортной инфраструктуры

Китай переориентирует свои инвестиции в транспортную инфраструктуру с крупномасштабного расширения на модернизацию существующих объектов в течение 15-й пятилетки, с 2026 по 2030 год, сообщило 23 июля издание Caixin Global.

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