Терапевт Хакимова: бургеры и другой фастфуд можно есть не чаще раза в месяц

Острая еда, фастфуд и колбасы вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.