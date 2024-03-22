Терапевт Хакимова: бургеры и другой фастфуд можно есть не чаще раза в месяц

Острая еда, фастфуд и колбасы вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
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