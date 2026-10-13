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По позициям ВСУ в «Резниковском котле» начали работать «Солнцепёки

По позициям ВСУ в «Резниковском котле» начали работать «Солнцепёки» ВС РФ продолжают уничтожение формирований противника в «Резниковском котле» в Харьковской области.

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