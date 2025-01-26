Следователи установили, где находится актер Смольянинов

Следователи определили местонахождение актера Артура Смольянинова Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
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