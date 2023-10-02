Обвиняемый в коррупции сенатор США Менендес предстанет перед судом 6 мая 2024 года

Судебное разбирательство по коррупционному делу в отношении председателя комитета сената США по международным отношениям Роберта Менендеса состоится в мае следующего года, сообщает 2 октября телеканал CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии