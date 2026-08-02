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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. «КТМ» намерена уволить Виньялеса до следующего Гран-при на фоне трений со Штайнером (Motorsport)

«КТМ» планирует разорвать отношения с гонщиком «Тек 3» Мавериком Виньялесом перед возобновлением сезона, сообщает Motorsport.

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