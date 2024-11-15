Екатерина Климова сделала душераздирающее признание о личной жизни

Екатерина Климова. Фото: соцсети. Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу.
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