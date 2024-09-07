БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Коррумпированные чиновники выгодоприобретатели им все равно в России не жить вот и пролают все где в розницу, где опт...ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛ...
  • Виктор Окунев
    Скоро так и будет...ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛ...
  • Виктор Окунев
    Даже читать не хочу. Знаю что 20, 30, максимум 50 лет и России как таковой не будет. Эти чёрные наглые, один прорвётс...ДИАСПОРЫ БЕРУТ ВЛ...

Миграционная мина

Миграционная мина

Под Россию заложена миграционная мина, и есть колоссальная опасность, что нашим врагам удастся её взорвать, предостерегает политолог руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью газете «Завтра».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий тишков
&quot; медленно разминировать&quot;. Лукавая статья, не о чем.
Ответить
12 час.
Аудрюс
Можно долго читать о... Ну давайте в пограмме, включим мозги и определимся, а кому это надо? Кто выигрывает от того, что эти медленно, но уверенно осваивают наши земли..  Ну и мне интересно, а почему наши власти, в лице Госдумы, ни как не хотят принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ!
Ответить
12 час.
Владимир Соловьев
У МИГРАЦИОННОЙ МИНЫ ЕСТЬ &quot;ФИО&quot;, НО ОНИ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, ХОТЯ МНОГИЕ ИХ ЗНАЮТ!
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх