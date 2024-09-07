Под Россию заложена миграционная мина, и есть колоссальная опасность, что нашим врагам удастся её взорвать, предостерегает политолог руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью газете «Завтра».
Миграционная мина
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валерий тишков
" медленно разминировать". Лукавая статья, не о чем.
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12 час.
Аудрюс
Можно долго читать о... Ну давайте в пограмме, включим мозги и определимся, а кому это надо? Кто выигрывает от того, что эти медленно, но уверенно осваивают наши земли.. Ну и мне интересно, а почему наши власти, в лице Госдумы, ни как не хотят принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ!
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12 час.
Владимир Соловьев
У МИГРАЦИОННОЙ МИНЫ ЕСТЬ "ФИО", НО ОНИ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, ХОТЯ МНОГИЕ ИХ ЗНАЮТ!
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40 мин.
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