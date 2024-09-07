Миграционная мина

Аудрюс

Можно долго читать о... Ну давайте в пограмме, включим мозги и определимся, а кому это надо? Кто выигрывает от того, что эти медленно, но уверенно осваивают наши земли.. Ну и мне интересно, а почему наши власти, в лице Госдумы, ни как не хотят принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ!