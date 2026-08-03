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На свадьбу Роналду пригласили сразу двух россиян: один из них уже отказался!

На свадьбу Роналду пригласили сразу двух россиян: один из них уже отказался!

И это не Хабиб.Свадьба Роналду и Джорджины Родригес — главное светское событие лета. Пара в отношениях с 2016 года и воспитывает двоих общих дочерей (Алану Мартину и Беллу Эсмеральду), а также троих детей Роналду.

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