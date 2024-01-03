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МИД Польши призвал передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

МИД Польши призвал передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные страны передать Украине ракеты большой дальности, чтобы она могла наносить «удары по территории России».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А пишем всё на хохлов, потому что поляки прячут у себя их призывников, ни чего европейский пипл схавает всё!
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7 час.
VG
Vasily Golov
Еще удар и Киев в огне.Пора знать МИД Польши.
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6 час.
Николай Гулевич
А наш МИД предложил бы нанести удары по Варшаве что бы было? Значит нечего слушать полуумных эрзац - дипломатов из больной страны самоубийцы. Их судьба мало чем отличается Укрореха.
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4 час.

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