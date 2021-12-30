«Позор!» - комментарий футболиста «Факела» на решение «Локомотива» продлить контракт с Борисом Ротенбергом

Сербский футболист воронежского «Факела» Неманья Пейчинович, имеющий российское гражданство, прокомментировал решение «Локомотива», за который он выступал с 2014 по 2018 года, продлить контракт с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом.
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