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«Позор!» - комментарий футболиста «Факела» на решение «Локомотива» продлить контракт с Борисом Ротенбергом

«Позор!» - комментарий футболиста «Факела» на решение «Локомотива» продлить контракт с Борисом Ротенбергом

Сербский футболист воронежского «Факела» Неманья Пейчинович, имеющий российское гражданство, прокомментировал решение «Локомотива», за который он выступал с 2014 по 2018 года, продлить контракт с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом.

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