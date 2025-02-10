БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США

Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США

БМП M2 Bradley армии США. Фото Минобороны США В обозримом будущем сухопутные войска США планируют начать замену имеющихся боевых машин пехоты M2 Bradley.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
&quot;Бредли&quot; могли придумать только американцы, страшнее и уродливые БМП нет больше ни в одной армии Мира! Наша БМП-3 выглядит гораздо лучше и к тому же ещё и плавающая. А &quot;Бредли&quot; не из всякого песка выедит, застрянет в нём.
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