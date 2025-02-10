БМП M2 Bradley армии США. Фото Минобороны США В обозримом будущем сухопутные войска США планируют начать замену имеющихся боевых машин пехоты M2 Bradley.
Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
"Бредли" могли придумать только американцы, страшнее и уродливые БМП нет больше ни в одной армии Мира! Наша БМП-3 выглядит гораздо лучше и к тому же ещё и плавающая. А "Бредли" не из всякого песка выедит, застрянет в нём.
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