Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США

ИМ

Ильдус Мамлеев

"Бредли" могли придумать только американцы, страшнее и уродливые БМП нет больше ни в одной армии Мира! Наша БМП-3 выглядит гораздо лучше и к тому же ещё и плавающая. А "Бредли" не из всякого песка выедит, застрянет в нём.