Главное в тезисах: 6 августа 1942 года под Абганерово старший лейтенант Михаил Баранов на Як-1 вступил в бой с немецкими истребителями, которые атаковали советскую пехоту с бреющего полёта.
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