Экипаж «Союз МС-24» вернулся с МКС на Землю

КОРОЛЕВ, 6 апреля, ФедералПресс. Экипаж корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю со станции МКС. Астронавт NASA Лорал О’Хара, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и белоруска Марина Василевская приземлились недалеко от города Жезказган в Казахстане.
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