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В Москве анонсировали спортивный забег, приуроченный ко Дню отца

В Москве анонсировали спортивный забег, приуроченный ко Дню отца

В Москве анонсировали проведение спортивного забега в День отца, 15 октября. «Маршрут забега будет проходить по Пушкинской набережной от театра Стаса Намина до Андреевского пруда в Нескучном саду и составит более 1 км.

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