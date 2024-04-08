Что можно и нельзя делать по приметам и поверьям на 9 апреля 2024 года AdministratorВ современном мире, когда технологии и наука прочно вошли в жизнь людей, народные приметы и поверья все еще сохраняют свою актуальность и значимость для многих.
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