Орешкин предлагал Слуцкому вернуться в ЦСКА. Тренер «Рубина» отказался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА. По данным «Бизнес Online», председатель совета директоров московского клуба и помощник президента России Максим Орешкин в конце мая несколько раз связывался с тренером и предлагал ему вернуться в ЦСКА.
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