Еще один пешеход без световозвращающих элементов погиб в ДТП под Новосибирском

Дорожный инцидент произошел сегодня около шести часов утра в Мошковском районе. Как рассказали в ГАИ, водитель 1999 года рождения за рулем автомобиля «ГАЗ Валдай» двигался по автодороге Северный обход со стороны города Болотное в направлении Новосибирска.