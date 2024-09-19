В Поморье родителям детей с инвалидностью оплатили более 15 тысяч дополнительных выходных дней

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Архангельской области и НАО оплатило работающим родителям детей с инвалидностью 15554 дополнительных выходных дня на сумму более 110,4 миллиона рублейРодители, опекуны и попечители имеют право на четыре дополнительных выходных в месяц для ухода за детьми с инвалидностью.