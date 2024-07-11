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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия вновь в финале Евро, Колумбия – в финале Копы, «Балтика» – спонсор РПЛ, Джокович и Рыбакина в полуфинале «Уимблдона», Роналду не уходит из сборной, на Суперкубок проданы все билеты и другие новости

Англия вновь в финале Евро, Колумбия – в финале Копы, «Балтика» – спонсор РПЛ, Джокович и Рыбакина в полуфинале «Уимблдона», Роналду не уходит из сборной, на Суперкубок проданы все билеты и другие новости

1. Англия – второй финалист Евро-2024! Команда Гарета Саутгейта победила Нидерланды (2:1): англичане пропустили уже на 7-й минуте, Харри Кейн сравнял счет с пенальти, который сам же и заработал, а заменивший его Олли Уоткинс забил на 91-й.

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