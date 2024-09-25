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Царьград

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Законы России, а не шариата: Кабанов возмутился появлением исламской банковской карты

Законы России, а не шариата: Кабанов возмутился появлением исламской банковской карты

С 1 октября Т-банк вводит специальные "исламские карты". Глава НАК России Кабанов возмущён банковскими законами шариата.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Т-банк конечно хороший банк, но и там кто-то кукухой поехал...
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