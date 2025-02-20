Врач рассказала о рисках приема БАД для детей

Бесконтрольное употребление биологически активных добавок (БАД) может нанести вред организму детей. Об этом предупредила заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Лашкова в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии