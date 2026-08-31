НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мурманск өлкәсе татарлары Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итте

Мурманск өлкәсе татарлары Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итте

Мурманск өлкәсенең Дуслык йортында Татарстан Республикасы көне уңаенннан бәйрәм чарасы узган. Мурманск өлкәсенең Эчке сәясәт министрлыгы ярдәме белән оештырылган бәйрәм инде дүртенче тапкыр үткәрелә һәм төрле милләт вәкилләрен берләштерә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым