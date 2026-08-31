Мурманск өлкәсе татарлары Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итте

Мурманск өлкәсенең Дуслык йортында Татарстан Республикасы көне уңаенннан бәйрәм чарасы узган. Мурманск өлкәсенең Эчке сәясәт министрлыгы ярдәме белән оештырылган бәйрәм инде дүртенче тапкыр үткәрелә һәм төрле милләт вәкилләрен берләштерә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым