Forbes: США тайно передали Киеву БМР Assault Breacher для "прорыва"

Global Look Press/U.S. Marines/ZUMAPRESS.com Пентагон без официального анонса передал Украине несколько бронированных машин разминирования Assault Breacher, чтобы ВСУ попытались прорвать российскую оборону, пишет Forbes.
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