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Энцо Фернандес все же перейдет в "Манчестер Сити" – за рекордные £125 млн

Энцо Фернандес все же перейдет в "Манчестер Сити" – за рекордные £125 млн

"Манчестер Сити" договорился с "Челси" о переходе полузащитника Энцо Фернандеса. Никогда ранее в Англии не платили за футболистов больше, хотя столько же – случалось: прошлым летом "Ливерпуль" согласился выложить £125 млн за Александра Исака.

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