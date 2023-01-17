Когда завершится СВО на Украине в 2023 году: окончание 23 февраля 2023 года? Когда начнутся мирные переговоры, что будет с Россией? Последние новости

Как долго будет длиться специальная военная операция на Украине? Может ли военный конфликт завершиться до 23 февраля 2023 года? Что об этом говорят эксперты? Какие пророчества оставлили шаманы и экстрасенсы? Небензя назвал два возможных сценария, как может закончиться СВО Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, заявил, что специальная военная операция на Украине может завершиться только тогда, когда все ее цели будут достигнуты либо путем переговоров, либо в ходе боевых действий.