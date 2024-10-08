Фокус на Восток: Приморский край как новый центр международной торговли России Редакторская колонкаДевятый по счету Восточный экономический форум обозначил главные направления усилий правительства России по созданию в Приморском крае современного центра международной торговли.
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