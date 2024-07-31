Жизненно важное решение для семей с ВИЧ: благодаря ЭКО появилось на свет 185 здоровых детей

Сегодня в Свердловской области продолжается успешная борьба с распространением ВИЧ-инфекции. Благодаря комплексному подходу и работе медицинских учреждений многие семьи, где оба родителя живут с вирусом иммунодефицита, смогли стать счастливыми родителями благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
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