Жизненно важное решение для семей с ВИЧ: благодаря ЭКО появилось на свет 185 здоровых детей

Сегодня в Свердловской области продолжается успешная борьба с распространением ВИЧ-инфекции. Благодаря комплексному подходу и работе медицинских учреждений многие семьи, где оба родителя живут с вирусом иммунодефицита, смогли стать счастливыми родителями благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).