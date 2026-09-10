В ДНР суд заочно приговорил французского наемника ВСУ Лоика к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима французского наемника Пердриэля Лоика, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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