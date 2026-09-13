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Регионы России

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В Екатеринбурге открылась детская программа Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге открылась детская программа Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге 13 сентября торжественно открылась детская программа Международного фестиваля молодежи, в которой примут участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран, включая Индию, Сербию, ОАЭ, Непал, Бразилию и Китай.

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