В Екатеринбурге открылась детская программа Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге 13 сентября торжественно открылась детская программа Международного фестиваля молодежи, в которой примут участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран, включая Индию, Сербию, ОАЭ, Непал, Бразилию и Китай.