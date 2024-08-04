В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке, погибла женщина

Три населенных пункта подверглись атакам со стороны УкраиныГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в Шебекино в результате атаки со стороны беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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