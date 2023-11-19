Экс-соперник Жумагулова проиграл третий бой подряд в UFC

Экс-соперник Жалгаса Жумагулова Чарльз Джонсон выступил на турнире UFC Fight Night 232 Его соперник стал непобежденный бразилец Рафаель Эстевам.
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