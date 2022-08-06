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Гамбургер влияет на мозги: Главный вред проявился после ухода McDonald’s

Парад ухода западных брендов из России дал робкую надежду на то, что русское предпринимательское сообщество предложит нечто принципиально новое, раскроет творческий потенциал народа во всех сферах – от общепита до моды и гостиничного сервиса.

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