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Мировое обозрение

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Прогноз курса рубля с 21 сентября. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Прогноз курса рубля с 21 сентября. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

На предстоящей неделе российская валюта окажется под перекрестным влиянием разнонаправленных сил: дорогая нефть и приближающийся пик налоговых выплат будут удерживать рубль от резкого падения, тогда как фундаментальные дисбалансы сохранят потенциал для его постепенного ослабления.

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