Прогноз курса рубля с 21 сентября. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

На предстоящей неделе российская валюта окажется под перекрестным влиянием разнонаправленных сил: дорогая нефть и приближающийся пик налоговых выплат будут удерживать рубль от резкого падения, тогда как фундаментальные дисбалансы сохранят потенциал для его постепенного ослабления.