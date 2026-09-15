Прогноз курса рубля с 21 сентября. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

На предстоящей неделе российская валюта окажется под перекрестным влиянием разнонаправленных сил: дорогая нефть и приближающийся пик налоговых выплат будут удерживать рубль от резкого падения, тогда как фундаментальные дисбалансы сохранят потенциал для его постепенного ослабления.
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